19 millions d'euros en 2021 : contestation autour du salaire du patron de Stellantis

Les millions d'euros de primes attribuées au patron du groupe automobile Stellantis (Peugeot-Citroën-Fiat...) Carlos Tavares pour l'année 2021 sont contestés par des actionnaires, des syndicats et jusque dans le champ politique. Le directeur général du quatrième groupe automobile mondial, né de la fusion en janvier 2021 des groupes Peugeot-Citroën-Opel (PSA) et Fiat-Chrysler (FCA), devrait toucher 19 millions d'euros pour l'exceptionnelle année 2021, selon Stellantis. A côté d'un salaire fixe de 2 millions d'euros, la part variable constitue la majorité (89 %) de sa rémunération, avec notamment 7,5 millions liés à sa performance en 2021, une prime de 1,7 million liée à la création de Stellantis, et des attributions d'actions gratuites fondées sur des objectifs à 2026, évaluées à 5,6 millions d'euros par Stellantis pour l'année 2021, mais à beaucoup plus par un actionnaire.

"Evidemment que ce ne sont pas des chiffres normaux", a estimé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, pour qui "il faut continuer à agir au niveau européen (...) s'agissant de la taxation minimale des grands groupes", mais aussi "sur la question du partage de la valeur en entreprise".

Pour sa première année d'existence, dans un contexte très compliqué pour l'industrie automobile, Stellantis a dégagé un bénéfice net de 13,4 milliards d'euros, presque triplé par rapport à 2020. Le groupe franco-italo-américain a son domicile fiscal aux Pays-Bas.

Interrogations sociales

La société de gestion PhiTrust, actionnaire minoritaire de Stellantis, a annoncé mardi avoir voté contre la rémunération de M. Tavares. Elle l'évalue à 66 millions d'euros pour l'année 2021, en liquide et en actions, si de très ambitieux objectifs de long-terme sont atteints à leur maximum en 2028, et que l'action reste au moins à son niveau actuel.

Cette rémunération "est-elle justifiée socialement alors que le groupe va devoir probablement faire face à des restructurations massives avec des suppressions d'emplois à la clé compte tenu de ses surcapacités de production ?" s'interroge PhiTrust dans un communiqué.

Contactée, la direction de Stellantis a souligné que "le chiffre annoncé par PhiTrust est faux, et le salaire de Carlos Tavares pour 2021 est bien de 19,1 millions d'euros". Le versement de cette rémunération n'est pas conditionnée à l'approbation de l'assemblée générale.