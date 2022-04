Le chocolatier Barry Callebaut se régale avec un bénéfice net en hausse de 10 % lors de son dernier semestre

Malgré "un environnement de marché toujours plus volatile", Barry Callebaut se dit confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs à moyen terme.

L'entreprise suisse aux racines belges Barry Callebaut a réalisé un chiffre d'affaires de 4 milliards de francs suisses (environ 3,95 milliards d'euros) lors de son premier semestre 2021-2022 (de septembre 2021 à février 2022), en hausse de 16,5 % sur un an, a-t-elle annoncé mercredi. Son résultat opérationnel récurrent (ebit) augmente de 8 %, à 318,1 millions de francs suisses alors que son bénéfice net s'affiche en progression de près de 10 %, à 224,8 millions de francs (environ 222 millions d'euros).

"Durant les six premiers mois de l'exercice 2021/2022, nous avons poursuivi notre trajectoire de croissance solide, surpassant nettement le marché des confiseries chocolatées sous-jacent. Une performance soutenue à tous les niveaux, notamment dans le secteur du chocolat, a généré une bonne tenue des volumes, une bonne rentabilité et une trésorerie toujours satisfaisante", se réjouit le CEO, le Néerlandais Peter Boone.

Le groupe, qui se présente comme le "leader mondial des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure", fait état d'une relative stabilité des prix des fèves de cacao (+2,9 % sur un an) lors de son premier semestre 2021-2022 (de septembre 2021 à février 2022). En revanche, les prix du sucre (+31,6 % en moyenne) et des produits laitiers (+46 %) ont flambé.

Barry Callebaut a son siège social à Zurich mais dispose de plusieurs sites de production en Belgique et notamment à Lebbeke-Wieze (Flandre orientale) où se trouve la plus grande chocolaterie au monde.