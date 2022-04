Accueil Economie Entreprises & Start-up L'entreprise belge Tractebel conclut un gros contrat nucléaire avec le Canada Tractebel va accompagner le processus de développement de 12 petits réacteurs modulaires au Canada et ouvre une filiale cette semaine outre-Atlantique. L'expertise belge est reconnue. Le groupe belge est dirigé par Philippe Van Troeye, anciennement le patron d’Engie en Belgique. ©BELGA François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





Tractebel Engeneering, tout le monde connaît. L'entreprise qui grandit désormais dans le giron du groupe français Engie s'est notamment fait une spécialité du conseil en ingénierie dans le domaine du nucléaire, et plus particulièrement des SMR, ces small modular reactors, nouvelle génération de réacteurs nucléaires, "plus sûrs, plus propres mais surtout plus...