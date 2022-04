Neutralité climatique des entreprises : Une organisation environnementale néerlandaise interpelle Ahold Delhaize

L'ONG néerlandaise "Milieudefensie" a interpellé Ahold Delhaize, la maison-mère des chaînes de supermarchés Delhaize et Albert Heijn, sur sa politique climatique lors de l'assemblée générale du groupe mercredi. L'organisation environnementale souhaite que le groupe belgo-néerlandais fasse davantage d'efforts pour le climat. La direction a souligné partager ces préoccupations climatiques et souhaiter prendre les bonnes mesures. En termes d'émissions deCO₂ provenant de ses propres activités, le groupe vise la neutralité climatique d'ici 2040 et pour 2050 en ce qui concerne l'ensemble des chaînes alimentaires du groupe.

"D'ici 2030, nous avons fixé pour objectif de réduire de moitié nos propres émissions de CO₂ et nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir", a souligné le CEO Frans Muller. "Depuis 2018, qui est notre année de référence, nous avons déjà réduit nos propres émissions de 31 %."

Pour continuer sur cette lancée, le groupe se concentre sur sa propre consommation d'énergie, sur l'utilisation de fluides frigorigènes nocifs dans les supermarchés et sur le transport. L'entreprise annonce également vouloir accélérer le passage aux énergies renouvelables, qui représentent actuellement 21 % de la consommation énergétique d'Ahold Delhaize. Selon la direction, Delhaize Belgique est déjà passé à 100 % d'énergie renouvelable en 2021.

L'ONG "Milieudefensie" a dressé une liste de 29 entreprises qui n'en font pas assez pour atteindre les objectifs climatiques de l'accord de Paris. Outre Ahold Delhaize, elle vise également la banque ABN Amro, la compagnie aérienne KLM et le fabricant d'engrais Yara.