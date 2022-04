ING Belgique et Côte d'Or n'iront pas non plus au Quatar avec les Diables Rouges

ING Belgique, sponsor des Diables Rouges, n'emmènera aucun client ou collaborateur à la prochaine Coupe du monde de football au Qatar, a annoncé jeudi le bancassureur à Belga. Côte d'Or n'attribuera pas non plus de billets à ses clients pour cet événement, qui aura lieu en novembre prochain. Une décision motivée par la situation des droits de l'homme au Qatar. Deux autres sponsors des Diables Rouges, la société de messagerie GLS et la chaîne de grands magasins Carrefour, ont déjà pris une décision similaire, rapportaient jeudi matin les journaux de Mediahuis.

"ING Belgique n'enverra pas de représentants d'ING, ne recevra pas de clients et ne lancera pas de campagne autour de la Coupe du monde au Qatar. Ceci est dû à la situation des droits de l'homme entourant les préparatifs du tournoi", justifie la filiale belge de la banque néerlandaise, s'inscrivant dans la même ligne que ce qui a été précédemment décidé aux Pays-Bas.

Si ING Belgique soutient la participation de l'équipe nationale à la compétition, elle ne soutient par contre pas le tournoi lui-même, ni la décision de l'organiser au Qatar. "Nous n'avons eu aucune influence sur cette décision", souligne le bancassureur.

Pas de publicité "above-the-line"

"Bien sûr, nous partageons les préoccupations et les critiques concernant la situation des droits de l'homme et les conditions de travail des ouvriers impliqués dans la préparation du tournoi au Qatar. Nous avons pu en discuter avec des parties prenantes comme Amnesty International, l'Union belge de football, mais aussi en interne", précise encore l'entreprise.

Dès lors, ING ne fera pas de publicité "above-the-line" montrant son soutien au tournoi au Qatar de quelque manière que ce soit, assure-t-elle. En revanche, pendant le tournoi, elle laissera son logo sur les maillots d'entraînement, les panneaux sur les terrains d'entraînement et les toiles de fond lors des interviews, dans le cadre de son soutien à l'équipe et au contrat, détaille encore ING Belgique.

De son côté, Mondelez International, le groupe propriétaire de la marque de chocolat Côte d'Or, a également fait savoir qu'il n'emmènerait pas de clients au Qatar. "Côte d'Or n'est pas un partenaire de la FIFA, ni de la Coupe du monde au Qatar, mais la marque est un partenaire officiel de l'Union royale belge de football, avec un focus sur les Diables Rouges et les Red Flames. Par conséquent, tous nos plans de marketing locaux et nos actions de ventes sont axés uniquement sur ces équipes nationales de football et non sur la Coupe du monde au Qatar. Nous n'attribuerons pas de billets aux clients ou aux consommateurs pour la Coupe du monde."

Plusieurs autres sponsors n'ont, quant à eux, pas encore pris de décision quant à leur présence au Qatar.