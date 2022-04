Racisme au sein de Tesla : la justice américain divise par neuf l'amende infligée au constructeur, tout de même reconnu coupable

Un juge américain a drastiquement réduit mercredi - de 137 à 15 millions de dollars - les dommages et intérêts que Tesla devra verser à un ex-employé victime de racisme, tout en maintenant la culpabilité du constructeur automobile.

Le juge de San Francisco a estimé "excessif" le montant des dommages et intérêts auquel un juge avait condamné Tesla en octobre, et a fait état de "limites constitutionnelles" fixées à ces montants par la Cour suprême, selon la décision de justice consultée par l'AFP. Il maintient cependant la culpabilité de Tesla et rejette la demande d'un nouveau procès : "le poids des preuves appuie amplement la conclusion de culpabilité".

En février, une agence californienne avait porté plainte contre Tesla pour discrimination raciale dans son usine de Fremont, accusant le constructeur automobile de "ségrégation raciale" sur le lieu de travail. Engagé via une agence de recrutement, Owen Diaz avait travaillé comme opérateur de monte-charge entre juin 2015 et juillet 2016 dans cette usine, où il avait subi des insultes racistes et un environnement de travail hostile, selon des documents judiciaires.

Durant le procès, il avait expliqué que les Afro-Américains de l'usine, où son fils travaillait aussi, étaient régulièrement victimes de surnoms racistes et de dénigrement.

M. Diaz avait aussi affirmé que malgré des plaintes à la hiérarchie, Tesla n'a pas réagi pour mettre fin au racisme habituel.

La vice-présidente de Tesla chargée des ressources humaines, Valerie Capers Workman, avait reconnu une partie des faits dans un communiqué publié dans la foulée du verdict. Elle avait mentionné qu'à l'usine de Fremont, d'autres employés ont témoigné avoir "entendu régulièrement des insultes racistes", dont le mot "nigger" ("nègre"). Selon elle, ces salariés ont dit que "la plupart du temps, ils pensaient que ce langage était utilisé de façon 'amicale' et en général par des collègues afro-américains".

Elle a indiqué que Tesla avait réagi aux plaintes d'Owen Diaz en congédiant deux contractuels.