La scale-up belge Kazidomi se lance dans la livraison de produits frais à domicile : "Le marché a évolué et nous ne pouvions pas rester les bras croisés"

La plateforme d’e-commerce Kazidomi lève 6 millions d’euros et fait monter Jacques de Vaucleroy à bord

Les Belges de Invest for Jobs et le fonds new-yorkais FJ Labs entrent au capital de Kazidomi. Le magasin en ligne, déjà bien implanté en Belgique francophone et en France, vise désormais le marché néerlandophone et l'Allemagne.