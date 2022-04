La marque de prêt-à-porter belge Orta : "Il est impossible de faire des vêtements en ayant un impact positif sur l’environnement. Mais on peut tendre vers le neutre."

Opération Ludus, ou comment Europol a saisi plus de 5 millions de jouets de contrefaçon en 4 mois

Puzzles, jeux vidéo et poupées : plus de cinq millions de faux jouets pour une valeur de plus de 18 millions d'euros ont été saisis par Europol entre octobre 2021 et janvier 2022, a annoncé jeudi l'agence européenne.