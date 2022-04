GBL finalise l'acquisition d'Affidea

Groupe Bruxelles Lambert, "GBL", est sur le point d'investir 1 milliard d'euros de capitaux propres en vue d'acquérir la majorité du capital d'Affidea. Des accords définitifs ont été conclus avec B-FLEXION, l'actionnaire majoritaire du leader européen dans les services de diagnostic médical. Ce dernier cédera l'intégralité de sa participation, tandis que le management réinvestira aux côtés de GBL. Un investissement qui offre à GBL "à la fois de la résilience et une diversification de son portefeuille", explique dans un communiqué l'entreprise, qui avait indiqué son intérêt fort pour le secteur de la santé.

"Après les récents investissements dans Webhelp, Canyon et Voodoo, Affidea s'inscrit dans la stratégie de GBL visant à accroître son exposition à des participations majoritaires dans des sociétés non cotées, opérant sur des marchés en croissance et soutenues par des tendances fortes sur le long terme", déclare Ian Gallienne, CEO de GBL, qui se réjouit "de contribuer au succès d'Affidea, aux côtés de son management".

De son côté, le CEO d'Affidea, Giuseppe Recchi, se dit "heureux d'accueillir GBL comme partenaire" et "reconnaissant à B-FLEXION pour son investissement et son soutien à la société depuis son entrée au capital en 2014". Il explique que les entreprises ont ensemble "construit un organisation de renommée mondiale, doublant quasiment de taille au cours de quatre dernières années et ouvrant la voie à de nouveaux axes de développement".

Créée en 1991, Affidea est le principal acteur européen des services d'imagerie médicale, avec 320 centres opérant dans 15 pays.

La transaction devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre 2022.