Luminus rachète Citelum Belgique, spécialisée dans l'éclairage public

Le fournisseur d'énergie crée à l'occasion de cette acquisition une nouvelle entité, baptisée "Luminus Cities", qui "proposera aux villes et territoires des solutions et services énergétiques permettant d'atteindre la neutralité carbone", explique-t-il dans un communiqué. Citelum est une filiale d'EDF. L'acquisition de Luminus, qui fait aussi partie du groupe EDF, porte sur la filiale belge de Citelum, qui est presque exclusivement dédiée à l'exécution du contrat de partenariat public-privé (PPP) LuWa, explique le producteur d'énergie. En 2019, la Sofico avait octroyé un contrat de PPP au groupement LuWa - composé de Citelum, CFE, Luminus et DIF - pour la conception, la modernisation et la maintenance des équipements d'éclairage public situés sur le réseau de la Sofico, long de 2 700 km, rappelle l'énergéticien.

En acquérant Citelum Belgique, Luminus renforce donc sa participation au projet LuWa.

Par cette opération, l'entreprise crée également une nouvelle entité, Luminus Cities, qui développera ses activités autour de deux pôles: la ville "intelligente et connectée", et la ville "durable et économe". Concrètement, il s'agira d'aider "les villes et territoires à réduire leur empreinte écologique".

Citelum Belgique compte une quarantaine d'employés, dont le statut restera inchangé, assure Luminus. Les détails financiers de l'acquisition n'ont pas été communiqués.