Mercedes-Benz dévoile son premier SUV électrique de luxe

Le constructeur allemand Mercedes-Benz a présenté à Stuttgart son premier SUV entièrement électrique du segment de luxe. Il s'agit de l'EQS SUV, une variante SUV du modèle électrique haut de gamme EQS. L'EQS SUV aura une autonomie de 660 kilomètres et offrira jusqu'à sept places. Le lancement de la voiture est prévu pour le second semestre de cette année. Mercedes-Benz n'a, pour l'heure, révélé aucune information relative au prix.

"Avec l'EQS SUV, nous mettons en œuvre de manière cohérente notre stratégie visant à rendre nos véhicules plus durables et plus numériques", a déclaré le directeur général Ola Källenius.

Le lancement a eu lieu en ligne (et en grandes pompes) :