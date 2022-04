Grève de Ryanair : voici comment obtenir un remboursement et une indemnisation en cas d'annulation de votre vol

Alors qu'une grève a été annoncée chez Ryanair fin de semaine, la secrétaire d'Etat pour la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker (Open VLD), a rappelé que les passagers qui disposaient d'un billet aux dates concernées pouvaient choisir entre un remboursement ou un autre vol si le leur était annulé.

Le personnel de cabine de Ryanair, tant à Charleroi qu'à Bruxelles, sera en grève du vendredi 22 au dimanche 24 mars. Selon la secrétaire d'Etat, la compagnie aérienne irlandaise ne peut considérer la grève comme "un cas de force majeure". Dès lors, les passagers dont le vol sera annulé - et sans vol de remplacement prévu - auront droit à un remboursement et une indemnisation de 250, 400 ou 600 euros. Les passagers qui arriveront à destination avec plus de trois heures de retard pourront également en bénéficier.

Elle a par ailleurs appelé les clients à prendre contact avec Ryanair pour obtenir un dédommagement. Si cette dernière ne donne pas suite à leur requête, ils sont alors invités à contacter le SPF Mobilité afin de déposer une plainte. Pour les voyages à forfait, il est préférable de contacter l'organisateur, qui est généralement l'agence de voyage.

Eva De Bleeker glisse au passage qu'elle souhaite faciliter les procédures d'indemnisation pour les clients dont le vol a été annulé. Elle travaille "depuis un certain temps" à la mise en place d'un guichet unique où tous les consommateurs pourront poser leurs questions et demandes. Il devrait être activé début 2023.