Elon Musk pourrait recevoir 23 milliards de dollars de bonus grâce à Tesla

Le milliardaire Elon Musk pourrait s'enrichir de 23 milliards de dollars (21,2 milliards d'euros) grâce aux bons résultats de Tesla, qu'il dirige. Au cours du dernier trimestre, le constructeur de voitures électriques a enregistré des ventes et des bénéfices supérieurs à ce que les analystes avaient prévu. Outre les bons résultats obtenus au cours des deux trimestres précédents, Tesla a franchi des étapes qui donnent à M. Musk le droit de recevoir un bonus important sous forme de stock-options.

Grâce à un chiffre d'affaires trimestriel de près de 19 milliards de dollars et à un bénéfice ajusté avant dépréciation et impôts de plus de 5 milliards de dollars, M. Musk a maintenant la perspective de trois tranches d'options sur un total de plus de 25 millions d'actions Tesla.

Ces options lui donnent le droit d'acheter les actions avec une forte décote. Alors que les actions avaient un prix de clôture de 977,20 dollars l'unité mercredi, l'homme le plus riche du monde peut les acheter pour 70,01 dollars l'unité. C'est un gros bénéfice sur le papier.

Les dirigeants de Tesla doivent encore donner leur approbation finale pour les nouveaux bonus, qui ont été convenus en 2018.

Selon une liste tenue par l'agence de presse Bloomberg, Elon Musk dispose actuellement d'un patrimoine de 249,9 milliards de dollars. Il y a une semaine, il a annoncé son intention d'acheter la plateforme de médias sociaux Twitter pour 43 milliards de dollars.