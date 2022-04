Pourquoi la Belgique est le seul pays d'Europe où le chiffre d'affaires de Carrefour est en baisse

La chaîne française de supermarchés Carrefour a vu ses ventes comparables baisser de 7 % en Belgique au premier trimestre. Ce chiffre se situe juste sous la barre du milliard, selon les chiffres trimestriels publiés mercredi.

Les ventes comparables sont tombées à 996 millions d'euros en Belgique. L'entreprise souligne que cette baisse fait suite à deux années de croissance, et ce dans un marché qui reste très concurrentiel. Au début de 2020, il était encore en hausse de 6,2 % et au premier trimestre de 2021, il était en hausse de 2,9 %.

En France, les ventes restent inchangées et dans les autres pays européens où Carrefour a des magasins, les ventes augmentent. L'Amérique du Sud (+16,6 %) est en forte progression, tandis qu'à Taïwan, on observe une légère baisse due aux mesures sanitaires liées au Covid. Au total, le chiffre d'affaires du groupe sur une base comparable - sans effets pétroliers et calendaires et à taux de change constants - a augmenté de 3,4 % pour atteindre 20,2 milliards d'euros. En incluant ces différents éléments, on constate une augmentation de 9 % des ventes.

Selon le site web de l'entreprise, Carrefour compte actuellement 786 magasins en Belgique. Au début de cette année, il a été annoncé qu'il perdra les magasins que le groupe de supermarchés Mestdagh exploite actuellement pour Carrefour dans notre pays. Le contrat avec Carrefour expire à la fin de cette année et il est prévu que le concurrent Intermarché reprenne les 87 magasins de Mestdagh à partir du 1er janvier 2023. L'autorité de la concurrence doit d'abord donner son approbation.