Le plan de la VRT est "bon et bien fondé" estime le ministre flamand des Médias

Le plan de transformation de la VRT est "bon et bien fondé" et contient des choix qui devraient permettre au radiodiffuseur public d'être prêt pour l'avenir a affirmé le ministre flamand des Médias Benjamin Dalle (CD&V) dans une réaction à Belga.

Celui-ci reconnaît toutefois que le plan implique également des "choix difficiles". Le nouvel accord de gestion de la VRT prévoyait que le média public flamand devrait fonctionner avec 25,1 millions d'euros de moins par an d'ici fin de 2025. La direction de la VRT a maintenant mis sur la table un "plan de transformation" qui a vocation à rendre le média "plus efficace" et à développer son aspect multimédia. La VRT compte donc se séparer d'environ un dixième de son personnel, soit plus de 200 personnes, d'une part en procédant à 116 licenciements secs et d'autre part en externalisant la production de la série "Thuis".

Selon le ministre Benjamin Dalle, le plan est "bon et bien fondé" car il répond à un certain nombre de défis importants tels que la concurrence (internationale) croissante et l'évolution de la consommation des médias. M.Dalle se félicite également du fait que la VRT ait opté pour une approche numérique radicale.

Le plan de la VRT implique également un certain nombre de "choix difficiles", admet le ministre en se référant aux licenciements prévus. "Je comprends les préoccupations des syndicats", explique-t-il en précisant que cela serait discuté plus avant lors de la concertation sociale.

Critiqué par l'opposition, le ministre a soutenu que "la direction a choisi de ne pas travailler à la trancheuse, mais d'adopter une approche très ciblée. Des choix stratégiques ont été faits. Mais ces choix sont nécessaires pour qu'en 2025, la VRT soit armée pour l'avenir de la manière la plus solide possible".

À la question de savoir si la VRT n'allait pas bientôt atteindre un plancher avec la réduction continue de son personnel. M. Dalle a répondu que "la VRT a également investi dans de nouveaux profils numériques. Le radiodiffuseur public comptera encore plus de 1.800 employés en 2025, et je suis convaincu qu'avec ces 1.800 employés, nous aurons un radiodiffuseur public très fort".