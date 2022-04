Près de 50 % des entreprises belges en infraction sur l'indication correcte des prix

Les données des derniers contrôles de l'Inspection économique ne sont pas très reluisants. "Chaque année, l'Inspection économique contrôle certains secteurs sur le respect des règles économiques les plus élémentaires. Concrètement, il s'agit de contrôles sur l'inscription correcte de l'entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises, l'affichage correct des informations relatives à l'entreprise sur le site web et les réseaux sociaux des magasins et l'affichage correct des prix", indique le cabinet de la secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker.

Or, en 2021, les infractions n'ont pas manqué. "Dans 1 168 des 2 350 commerces contrôlés, des infractions à la législation de base ont été constatées, ce qui a donné lieu à 1320 avertissements et 151 procès-verbaux. Cela représente donc environ la moitié des commerces contrôlés", détaille encore le communiqué. Et pour 36,5 % des entreprises en tort, il s'agissait d'infractions à la législation sur l'indication des prix. Derrière ces infractions se cachent divers manquements comme "des prix qui ne sont pas, ou pas clairement, affichés, ou de prix sur lesquels il faut encore payer des taxes et des charges".

Un piètre bilan, qui est qui plus est en hausse par rapport aux chiffres antérieurs. "Ce chiffre est très élevé, surtout par rapport à l'année passée, où moins de 40% des commerces contrôlés ont été jugés contraires à la loi, dont 29,7% pour des infractions concernant l'indication des prix."

Très peu d'infractions graves

Il faut toutefois quelque peu relativiser cette hausse. Tout d'abord, car d'une année à l'autre, ce ne sont pas les mêmes secteurs qui sont contrôlés. "En 2021, les magasins d'alimentation, les magasins de soins de santé (par exemple les pharmacies, les opticiens et les drogueries), les magasins de bricolage, les magasins de nettoyage à sec et de repassage les librairies ont été contrôlés. Certains de ces secteurs ont été contrôlés dans le passé, mais pas nécessairement l'année dernière. Cela complique une comparaison annuelle", tempèrent ainsi les auteurs.

Qui plus est, il s'agissait dans de nombreux cas d'infractions mineures. "Seuls 3,5% des commerces contrôlés avaient commis une infraction grave aux règles en matière de l'indication du prix. Dans ces cas, un procès-verbal a été édicté immédiatement, sans application préalable de la procédure d'avertissement."

Un bilan qui, selon la secrétaire d'Etat, doit encourager à maintenir des contrôles réguliers. "Le consommateur doit toujours être en mesure de connaître le prix exact d'un produit ou d'un service. Une tarification correcte est essentielle pour la transparence du marché et permet aux consommateurs de comparer les prix de manière objective. Toute personne qui a des doutes sur certains articles lors de ses achats doit absolument les signaler au point de contact. Tous les signalements sont pris au sérieux et font l'objet d'un suivi correct", commente-t-elle.