Encore un vol Ryanair sur trois annulé depuis et vers Brussels Airport ce samedi

Comme ce vendredi, environ un vol Ryanair sur trois à destination et en provenance de Brussels Airport sera annulé samedi en raison de la grève du personnel de cabine, confirme l'aéroport bruxellois. Samedi, une dizaine de vols Ryanair (cinq au départ et cinq à l'arrivée) seront annulés à l'aéroport de Zaventem, sur un total d'un peu plus de trente vols normalement programmés, a indiqué Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de Brussels Airport.

Un tiers des vols Ryanair à destination et en provenance de Zaventem ont déjà été annulés ce vendredi, et quarante en partance de Charleroi.

Le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique a entamé vendredi une grève de trois jours après l'échec des négociations concernant la rédaction d'une nouvelle convention collective de travail (CCT). La compagnie a regretté une action "irresponsable".