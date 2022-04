Grève chez AB InBev : 7 lignes de production sur 10 sont fermées

Les travailleurs de l'usine du brasseur AB InBev à Louvain se sont mis en grève ce vendredi, indique le secrétaire de l'ACV Sander Mouton, ce qui est confirmé par le fabricant de bières. Sept des dix lignes de production sont hors service.

Cette action s'inscrit dans le cadre de l'action syndicale nationale de l'ACV, de l'ABVV et de l'ACLVB. On ne sait pas exactement combien de travailleurs sont concernés, ni si les cols blancs sont également en grève. AB InBev confirme que l'action a un impact sur la production, mais garantit que l'approvisionnement en bière sera maintenu.

Les syndicats protestent car le coût de la vie des travailleurs belges moyens est de plus en plus élevé et que les mesures gouvernementales sont insuffisantes. Ils demandent que la loi sur les salaires soit modifiée et que des négociations salariales libres soient possibles au niveau sectoriel. Des actions ont été organisées ce vendredi à Anvers, Bruxelles et Gand, entre autres.

"L'appel à la grève chez AB InBev a été largement entendu", déclare Sander Mouton, secrétaire de l'ACV. "Il y a un sous-effectif dans l'usine, ce qui rend la pression au travail élevée. Les négociations sur les nouvelles conventions collectives de travail sont toujours difficiles. Cela suscite l'indignation des gens."