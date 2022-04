Accueil Economie Entreprises & Start-up Ray Kroc, l’homme qui a "volé" Mc Donald’s aux frères Mc Donald Ce ne sont pas Richard et Maurice Mc Donald qui ont le plus profité du succès de la chaîne de fast food. Incroyable mais vrai, ce n’est pas avec des hamburgers que Richard "Dick" et Maurice "Mac" Mc Donald ont démarré dans le business de la restauration rapide. ©D.R. Fleur Olagnier Journaliste web Eco





Richard et Maurice Mc Donald ont donné leur nom à l’une des plus grandes multinationationales de la planète. Toutefois, ce ne sont pas eux qui ont le plus profité...