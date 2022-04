L'action d'Umicore gagne 3,7 % après l'annonce d'un accord avec Stellantis et Mercedes

Umicore a annoncé mercredi avoir signé un accord "d'approvisionnement stratégique à long terme" de matériaux de cathodes pour véhicules électriques en Europe avec Automotive Cells Company (ACC), une société commune entre les constructeurs automobiles Stellantis et Mercedes-Benz et l'énergéticien TotalEnergies. Umicore indique qu'il fournira aux futures grandes usines européennes de batteries d'ACC des matériaux cathodiques à haute teneur en nickel de prochaine génération à partir de sa nouvelle usine de production de Nysa, en Pologne. ACC construit actuellement des usines de fabrication de batteries ("gigafactories") en France et en Allemagne et prévoit d'en construire une troisième en Italie.

"L'accord à long terme débutera par un engagement d'approvisionnement annuel de 13 GWh pour une plate-forme majeure d'un constructeur automobile européen, les premiers volumes commerciaux étant attendus début 2024. Umicore et ACC partagent l'ambition de développer davantage leur partenariat avec un potentiel de croissance annuelle en volume fourni pour atteindre au moins 46 GWh d'ici 2030, soit la capacité d'alimenter au moins 500 000 voitures électriques par an", explique encore la société belge, spécialisée dans la technologie des matériaux.

Les détails financiers de l'accord n'ont pas été précisés mais les investisseurs ont salué l'annonce, l'action Umicore gagnant 3,7 % vers 9H45 en Bourse.