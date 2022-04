Vers un chiffre d'affaires "légèrement supérieur" en 2022 comparé à 2021 pour Mercedes-Benz

Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz a continué de profiter au premier trimestre de ventes de voitures plus chères et rentables pour afficher une hausse de 3 % du bénéfice net à 3,6 milliards d'euros, malgré une baisse de 10% du nombre d'unités vendues. Le bénéfice d'exploitation pour la période de janvier à mars atteint 5,2 milliards d'euros contre 4,7 milliards en 2021. Le résultat intègre un effet positif de 918 millions d'euros liée à des ventes d'actifs et des charges de 709 millions liées à l'arrêt de la production en Russie et des exportations vers le pays.

Le groupe a confirmé mercredi dans un communiqué ses objectifs d'un chiffre d'affaires "légèrement supérieur" en 2022 comparé à 2021 et d'un bénéfice d'exploitation stable. Mais Mercedes a mis en garde contre "l'incertitude extraordinairement grande" liée notamment à la guerre en Ukraine et l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Chine. "Une escalade au delà de la situation actuelle" du conflit "pourrait avoir d'importantes conséquences négatives pour l'activité", prévient le constructeur.

La pénurie qui frappe notamment les semi-conducteurs en raison de la pandémie de Covid-19 continuera de peser le reste de l'année tandis que "des mesures plus strictes" en Chine contre le virus créent une "incertitude concernant l'évolution du marché, l'approvisionnement et la production".

Ventes en croissance

Pour autant, le constructeur compte toujours "compenser les risques" par la croissance rentable des ventes, avec une progression de plus de 10 % des volumes attendue dans les voitures de très haute gamme.

Au premier trimestre déjà, la catégorie de luxe qui comprend notamment la Classe S et la marque AMG, atteint 16 % du volume total après une hausse de 5 % des ventes. Cela a fait grimper de 1,7 point à 16,4 % la marge d'exploitation ajustée de la branche automobile, très observée par les analystes. Cette activité principale a dégagé un bénéfice d'exploitation (EBIT) de 4,3 milliards d'euros, en hausse de 13 %.

Les ventes d'utilitaires sous la marque Mercedes-Benz Vans sont restés stables et l'EBIT a atteint 348 millions d'euros (+20 %).

Pionnier centenaire de l'automobile, le groupe s'est officiellement renommé le 1er février, ultime étape de sa mue après la mise en Bourse de sa filiale poids-lourds en vue de se concentrer sur les berlines de luxe. Il avait aussi fait état en 2021 d'une progression du prix moyen de ses voitures vendues.