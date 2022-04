5 conseils pour vous aider à trouver l'emploi de vos rêves

Trouver un emploi n'est déjà pas une étape facile, mais trouver l'emploi de ses rêves peut carrément paraître inatteignable. Pour mettre toutes les chances de son côté, Lifehack, une entreprise qui propose des formations dans le domaine du bien-être au travail ou dans la vie de tous les jours, a dressé une liste de conseils. Certes, un étudiant qui vient de sortir des études n'aura généralement pas le loisir de se montrer exigent, mais établir une liste de critères pourra tout de même l'aider à trouver un job épanouissant.

1. Déterminez vos valeurs

Qu'est-ce qui est important pour vous ? Savoir ce qui est essentiel à vos yeux vous permettra de vous diriger en premier lieu vers des entreprises qui vous correspondent. Comme l'expliquait Lydwine Thibaut de l'Asbl Cocorico, centrée sur le bien-être au travail, "il faut avant tout comprendre ce qui nous motive et nous fait avancer".

2. Appréhendez vos prestations salariales

Le bien-être au travail est, certes, important, mais le salaire et les avantages aussi. Il ne faut donc pas négliger ces aspects lors de la recherche de l'emploi de ses rêves.

3. Faites un plan de recherche ciblé

Maintenant que l'on sait ce que l'on veut, il faut tenter de l'obtenir. Il ne faut pas hésiter à "forcer sa chance" en se construisant un réseau efficace. On a souvent tendance à partir défaitiste en se disant qu'on ne trouvera jamais le job de ses rêves mais, parfois, il suffit de rencontrer la bonne personne au bon moment pour que tout se débloque.

4. Mettez en avant vos valeurs

Si vous voulez que l'entreprise à laquelle vous postulez comprenne qui vous êtes, il peut être intéressant de mettre en avant ses valeurs dès le CV et d'en parler dans l'entretien d'embauche.

5. Vivez selon vos valeurs

Faire des compromis est souvent nécessaire lors de son premier job. Certains jeunes ont en effet besoin d'argent tout de suite et prennent donc le premier travail qu'ils trouvent. Il n'y a évidemment aucun mal à ça. Mais il peut être difficile de faire sur le long terme un job à l'opposé de ses valeurs. À un moment, il faudra donc se poser la question de savoir si nous n'avons pas trop renié nos valeurs et s'il ne serait pas possible de trouver un job qui nous convienne mieux.