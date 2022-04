Accueil Economie Entreprises & Start-up Le nouveau port d'Anvers-Bruges devient le plus grand port d'exportation d'Europe Le port fusionné veut devenir la principale porte d’entrée de l’hydrogène vert en Europe. Avec 74 000 emplois directs fournis, il est de loin le premier moteur économique de la Belgique. Le port d’Anvers-Bruges cumule les superlatifs et fournit pas moins de 74 000 emplois directs et 90 000 emplois indirects. ©Belga Image Raphaël Meulders Journaliste service Economie

Ne dites plus port d’Anvers ou de Zeebruges, mais “port of Antwerp-Bruges”. Ou plus simplement port d’Anvers-Bruges. C’est désormais...