La start-up Proxideal propose un concept exclusif avec un prix juste pour tous

La start-up Proxideal veut proposer des courses et livraisons à un prix juste pour les clients et les livreurs.

Des livraisons de repas à domicile au prix juste, aussi bien pour les restaurants et pour les livreurs, c’est l’objectif de la start-up Proxideal.

Créée il y a un an par Andréa et Olivier Englebert, l'application a déjà séduit plus de 15 000 clients, dont 2 000 sont des utilisateurs réguliers. La plateforme se positionne en tant qu'alternative qualitative et éthique dans le food delivery . "C'est local, belge et à un prix juste pour tout le monde" , expliquent les fondateurs qui sont également cousins. Alors que des géants comme Deliveroo et Uber Eats sont déjà présents sur le marché et possèdent une grande part de la livraison à domicile, Proxideal propose un concept "premium à un prix juste pour tous."

La recette semble fonctionner puisque la plateforme compte déjà plus de 230 restaurants dont quelque 60 très belles exclusivités comme Saussice, Al Bacino, La Fenêtre, La Scarpetta, Ciaccia ou Palo Alto. "L'objectif est de rémunérer correctement les restaurants ainsi que les livreurs sans que cela n'ait de conséquences sur le portefeuille des clients" , explique Andréa Englebert. Proxideal travaille donc avec des restaurants indépendants. "On ne souhaite pas travailler avec des fast-foods ou des grosses chaînes" , ajoutent les cofondateurs. Ces sélections de restaurants permettent à Proxideal de se différencier de ses concurrents. "On a remarqué que certains restaurants ne voulaient pas se retrouver sur des grosses plateformes, que ce soit pour une question de marges, d'éthique ou d'image." Ces restaurants profitent d'une commission "juste", dont le forfait est fixé à 5 euros par livraison. "On coûte deux fois moins chers aux restaurants que les autres plateformes sur les marchés" , précise Olivier Englebert.

En plus de cette sélection de restaurants, Proxideal profite d'un avantage concurrentiel pour les clients, à savoir le rayon de livraisons. "Les autres plateformes se limitent à 3 kilomètres autour du restaurant alors que nous livrons partout à Bruxelles et dans les Brabant flamand et wallon." Ce rayon de livraison permet également aux restaurants de toucher un public plus large au même prix. Le client doit compter 4,50 euros pour les livraisons dans un rayon de 4 kilomètres. "On ajoute 1,25 euro par kilomètre supplémentaire, ce qui permet de livrer assez loin" , ajoutent les cofondateurs.

S'il y a bien un élément qui permet à Proxideal de se différencier de ses autres concurrents, c'est la juste rémunération de ses livreurs. "On en compte 300 aujourd'hui" , précise Andréa Englebert. Étudiants ou indépendants, ceux-ci sont payés deux fois mieux à la course que chez les géants de la food delivery . "On veut proposer un véritable prix juste et une aventure humaine" , explique Olivier Englebert. "Il ne s'agit pas de juste les envoyer livrer des repas mais d'écouter leurs besoins."

Livraison de courses

Les deux cousins ne s'arrêtent pas là et s'attaquent désormais à la livraison de courses à domicile. Proxideal devient le partenaire exclusif de The Barn BioMarket, l'enseigne qui a pour mission de démocratiser l'alimentation biologique à Bruxelles. "On est les premiers à proposer des grosses courses dans un délai de deux heures, au même prix que dans le magasin", ajoute Andréa. Le partenariat a commencé par le magasin d'Ixelles et sera prochainement étendu aux autres magasins. "On reçoit des dizaines de commandes par jour."

Après avoir levé 400 000 euros grâce à Digital Attraxion et des investisseurs privés, la start-up prépare une deuxième levée de fonds afin de compléter son équipe de quatre personnes à des postes clés. La start-up prévoit également de s'attaquer aux autres grosses villes de Belgique. "On vise aussi l'international, notamment la France très prochainement" , concluent Andréa et Olivier.