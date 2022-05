Accueil Economie Entreprises & Start-up Crelan entame l’intégration d’Axa Banque Belgique et signe un beau résultat 2021 Les coopérateurs du groupe recevront à nouveau un dividende de 3 %. Le CEO du groupe, Philippe Voisin, doit désormais gérer l’intégration d’Axa Banque. ©JC Guillaume Van Campenhout Patrick

La banque coopérative belge Crelan a publié lundi des résultats 2021 plus que satisfaisants et a diffusé dans la foulée ceux d'Axa Banque Belgique dont elle a conclu l'acquisition au 31 décembre de l'année passée. "Il n'y a pas encore d'intégration de cette entité à proprement parler", nous explique Philippe Voisin, le CEO de Crelan qui œuvre au processus de fusion. "C'est un travail de longue haleine, juridique et technique, entamé il y a 4 mois à peine, qui se déroule bien, mais qui n'aboutira qu'en avril 2024", nous explique-t-il. "Mais il y a déjà un seul...