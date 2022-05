Junior Consulting Louvain élue "meilleure Junior Entreprise de Belgique" pour la 6ème année consécutive

Le 30 avril dernier, le réseau Junior Entreprises Belgium a organisé son traditionnel "national meeting" au cours duquel trois structures étudiantes ont été primées. Un jury de professionnels a notamment récompensé la meilleure "Junior Entreprise", c'est-à-dire la meilleure structure gérée par des étudiants.

Pour rappel, une Junior Entreprise est une asbl dont la particularité est d'être gérée à 100% par des étudiants. Celles-ci, au nombre de 15 en Belgique, sont actives dans tout un tas de domaines, comme le droit, l'informatique, la finance, le marketing.

Chaque année, le réseau remet trois prix, dont celui de "meilleure Junior Entreprise de Belgique". Celui-ci a été remporté pour la sixième année consécutive par Junior Consulting Louvain. "C'est une immense fierté", a réagi Théo De Lievre, son président. "Ce prix récompense le travail que nous fournissons toute l'année. Le fait que nous l'ayons remporté pour la sixième année consécutive illustre aussi notre constance et notre envie de nous améliorer."

Pour convaincre le jury de professionnels qui remettait ce prix, Junior Consulting Louvain avait mis toutes les chances de son côté. "Nous avons beaucoup travaillé sur notre présentation", explique Théo De Lievre. "On a commencé à préparer notre pitch il y a trois semaines. On l'a peaufiné en le soumettant à nos alumnis et à nos partenaires. Il n'était pas facile de résumer en 3 minutes tout ce que nous avions fait durant l'année écoulée."

Des étudiants de toutes les facultés

Junior Consulting Louvain, rattachée à l'UCLouvain, est en effet particulièrement active. Les 48 étudiants qui la composent fournissent des services aux entreprises dans trois grands domaines : l'IT, le marketing et la RSE (responsabilité sociale des entreprises). "Cela peut aller d'un prototypage de machine, à la création d'un site internet, mais aussi des plans financiers, en passant par des conseils pour permettre aux entreprises de répondre aux exigences sociétales et environnementales imposées par la certification B Corp".

Pour pouvoir être active dans tous ces domaines à la fois, la Junior Entreprise recrute des étudiants dans 7 facultés différentes (droit, gestion, agronomie, informatique...). "Nous avons ouvert nos portes à tous les profils d'étudiants. Je pense que cela fait partie des choses qui font notre force", nous explique son président.

Rester "meilleure Junior Entreprise de Belgique" est un défi en soi. "Etant donné que l'Asbl est gérée uniquement par des étudiants, nous faisons face à un grand nombre de départs et d'arrivées chaque année. Maintenir notre niveau et constamment chercher à s'améliorer n'est pas toujours évident. Mais ce prix montre que nous avons réussi. En tant que président, il y a aussi une petite pression de se dire qu'on doit faire aussi bien sinon mieux que les autres années. Mais on se remet souvent en question, ce qui nous permet d'avancer."

Récemment, la Junior Entreprise a organisé de nouveaux types de conférences, amélioré la diversité en son sein, en passant de 40% à 50% de femmes, et étendu ses services aux entreprises. "Même si les étudiants ne sont pas rémunérés pour leur travail, cela leur apporte une grande expérience professionnelle. Les entreprises savent que les étudiants qui sont passés par chez nous sont très bien formés puisque nous leur demandons de suivre une formation de trois mois avant d'être intégrés dans notre structure. Pour nos membres, il s'agit d'une belle porte d'entrée dans le monde professionnel qui leur offre beaucoup de possibilités d'emploi par la suite."

Les autres prix

Si Junior Consulting Louvain a donc remporté le prix de "meilleure Junior Entreprise", deux autres structures étudiantes ont également été mises en avant.

Dans la catégorie "Best Business Approach" qui récompense la structure ayant eu la meilleure relation clientèle durant l'année, c'est CSLabs, basée au sein de la faculté d'informatique de l'UNamur, qui a été primée.

Enfin, JEWaC'S, active dans la consultance et rattachée à la faculté Warocqué de l'Université de Mons, a obtenu le premier prix dans la catégorie "Best Improvment", qui récompense la structure étudiante qui a montré la plus grande évolution dans l'année.