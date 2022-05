Le laboratoire Quality Assistance investit 20 millions d'euros et promet une centaine de nouveaux emplois

Le laboratoire d'analyses pharmaceutiques Quality Assistance, installé au Technoparc à Donstiennes (Thuin), va doubler sa surface opérationnelle d'ici 2024, annonce-t-il mardi. Cet investissement de 20 millions d'euros devrait également créer une centaine d'emplois hautement qualifiés. L'entreprise se targue de cumuler les années records, avec "une croissance annuelle moyenne sur les cinq dernières années de 12 %" et clôture 2021 en comptabilisant 27,2 millions d'euros de chiffre d'affaires dont 75 % réalisés à l'export.

Avec cette nouvelle étape appelée "Mitose", "nous quittons définitivement le statut de PME pour rejoindre les grandes entreprises européennes de services", commente la COO Nathalie Draux. "Ce projet d'agrandissement nous permettra de passer de 230 collaborateurs aujourd'hui à une capacité totale de 350 talents et de dédier 3 000 mètres carrés à la formation, au développement des compétences métiers et relationnelles et au bien-être de notre équipe. En parallèle, nous augmentons de 50 % nos capacités opérationnelles afin de répondre à la demande croissante de nos clients et de continuer à développer notre expertise et nos services dédiés à des marchés plus émergents tels que les ARN messagers, les produits de thérapies cellulaire et génique et les vecteurs viraux."