Pharmasimple, pionnier de la vente en ligne de médicaments, lève 200 millions d'euros

La société wallonne Pharmasimple, spécialisée dans la parapharmacie en ligne, a conclu un accord de financement de 200 millions d'euros avec la société d'investissement Alpha Blue Ocean pour soutenir sa réorientation stratégique, écrit ce mardi le journal L'Echo. Ce financement, l'un des plus importants cette année pour une société wallonne, sera apporté sous forme d'obligations convertibles en actions par Alpha Blue Ocean, un "family office" basé à Londres et qui était déjà actionnaire de Pharmasimple avec un premier investissement de 10 millions d'euros consenti en septembre 2021.

Créé en 2010, Pharmasimple a été l'un des pionniers de la vente en ligne de médicaments, avant de se concentrer dès 2013 sur les compléments alimentaires, la parapharmacie et les cosmétiques, selon L'Echo. En dépit d'une belle expansion en France, la société veut revenir à la pharmacie de base en créant un réseau d'officines traditionnelles. Pharmasimple possède déjà sept pharmacies à Bruxelles et en Flandre et entend procéder à une trentaine d'acquisitions par an.

Pharmasimple est cotée à la Bourse de Paris.