Scandale "cum-ex": perquisitions chez la filiale allemande de la banque Morgan Stanley

"Cum ex": sept nouveaux suspects renvoyés devant la justice allemande

Le parquet général de Francfort a demandé lundi le renvoi devant le tribunal de la ville d'un cabinet d'avocat et de sept personnes soupçonnées d'être mêlées à la vaste affaire de fraude fiscale "Cum ex", qui a lésé le pays d'au moins 7 milliards d'euros jusqu'en 2012 et a donné lieu à un premier procès.