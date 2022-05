L'ancien patron de Ferrari prend le volant d'Aston Martin

L'Italien Amedeo Felisa, ancien patron de Ferrari, a été nommé CEO du constructeur automobile britannique Aston Martin Llagonda, a annoncé ce dernier mercredi. Il remplace l'Allemand Tobias Moers qui était arrivé en mai 2020 après des années passées chez Mercedes. Amedeo Felisa a été actif pendant 26 ans chez Ferrari, dont huit années passées au poste de CEO de la marque au cheval cabré.

Le conseil d'administration d'Aston Martin a également nommé un ancien de Ferrari à un poste-clef puisque Roberto Fedeli deviendra dès le 1er juin directeur technique (Chief Technical Officer, CTO) de la marque britannique chère à James Bond.

Aston Martin a par ailleurs publié mercredi ses résultats pour le premier trimestre. Son chiffre d'affaires est en hausse de 4 %, à 232,7 millions de livres, malgré un nombre de voitures vendues en recul de 14 % : 1.168 contre 1 353 vendues lors des trois premiers mois de 2021.

Si Aston Martin Lagonda est parvenu à améliorer son ebitda ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) de 18 %, à 24,4 millions de livres, ses pertes opérationnelles et avant impôts se creusent fortement, à respectivement -47,7 et -111,6 millions de livres.

La marque de voitures de luxe, reprise en main par le milliardaire canadien Lawrence Stroll, qui en est devenu le président et premier actionnaire, table sur des ventes de plus de 6 600 bolides en 2022. Pour 2024-2025, Aston Martin vise toujours des ventes de 2 milliards de livres par an et un ebitda ajusté de 500 millions de livres.