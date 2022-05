Le chiffre d'affaires de Solvay atteint des records au premier trimestre 2022

Le groupe belge Solvay a enregistré un chiffre d'affaires de 3,055 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 26,1 % sur un an, tandis que son EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) atteint également un nouveau record à 712 millions d'euros (+20,1 %), indique-t-il mardi. Porté par la hausse des prix et des volumes, le chiffre d'affaires du groupe chimique a affiché une croissance à deux chiffres dans toutes les activités et toutes les régions. Le bénéfice net sous-jacent s'est lui élevé à 369 millions d'euros, en hausse de 54 % sur un an.

Lors du premier trimestre, le groupe a également réalisé des économies de coûts structurelles de 22 millions d'euros, pour un total de 410 millions depuis 2020. Il souhaitait atteindre les 500 millions d'euros d'économies de coûts structurelles avant la fin de 2024 et devrait y parvenir plus tôt que prévu, selon ses estimations.