Pénurie de semi-conducteurs: la Belgique ouvre un dialogue stratégique avec Taïwan Des acteurs économiques des deux pays vont se parler, ce jeudi, à propos d'un dossier stratégique. C'est près de Taipei que se trouve TSMC, le leader mondial de la fabrication de semi-conducteurs. Derrière TSMC, c'est tout l'archipel qui vit au rythme des semi-conducteurs. Pierre-François Lovens Journaliste service Economie







L’annonce, en début de semaine, d’une nouvelle dégringolade des immatriculations de voitures neuves en Belgique est venue rappeler que, parmi les causes à l’origine des difficultés rencontrées par l’industrie automobile, on trouve la pénurie mondiale de puces électroniques (ou semi-conducteurs). L’an dernier, on s’en souvient, cette...