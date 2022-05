Volkswagen veut renforcer sa présence aux Etats-Unis, nouvelle priorité du constructeur allemand

Le géant automobile allemand a confirmé son ambition de plus que doubler sa part de marché aux Etats-Unis,

Volkswagen a délaissé la région ces dernières années mais qui gagne en importance dans un "monde de plus en plus polarisé". A l'issue d'un premier trimestre marqué par un bond de 100 % du bénéfice net à 6,7 milliards d'euros malgré une baisse du nombre de voitures vendues, le groupe voit l'Amérique du nord et "notamment les Etats-Unis" comme "priorité" dans sa quête de croissance mondiale, selon un communiqué mercredi.

Sur ce marché, où a éclaté en 2015 le scandale des moteurs diesel truqués "dieselgate", le groupe a dégagé en 2021 le premier bénéfice depuis des années.

Fin mars, le groupe a annoncé un investissement de 7,1 milliards de dollars dans sa production américaine, il prévoit d'y ouvrir une usine de cellules de batteries et veut conquérir 10 % du marché d'ici 2030 contre 4,2 % en 2021. La marque phare VW doit passer de 2,5 % à 5 % sur ce marché en poussant encore davantage les SUV, plus demandés aux Etats-Unis que des berlines ou compactes, et grâce à l'ID.Buzz, version électrique du mythique combi VW particulièrement populaire outre-Atlantique.