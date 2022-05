Bruno Colmant annonce son départ de Degroof Petercam

Bruno Colmant tire officiellement sa révérence et annonce son départ de chez Degroof Petercam, révèlent nos confrères de L'Echo. Après avoir quitté la direction générale du groupe en juin 2021, il va cette fois prendre définitivement congé avec "le sentiment du devoir accompli". Il sera remplacé par Sabine Caudron au niveau du pôle banque privée.

Arrivé en 2015 chez Degroof Petercam, il avait succédé en 2019 à Philippe Masset à la tête du groupe. Une nomination qui faisait suite à un audit peu reluisant de la Banque nationale de Belgique sur les performances de la banque en matière de procédures anti-blanchiment. "J'ai œuvré en 2,5 ans à la remédiation de la banque avec une équipe formidable en pleine pandémie. J'ai vendu les activités suisse et espagnole et remodelé le système IT. Après, mon point fort n'est pas dans l'opérationnel, mais plutôt dans la stratégie", a-t-il commenté.

Aujourd'hui âgé de 61 ans, l'homme souhaite "se réinventer" et souhaite se consacrer à ses activités de consultance mais aussi de recherche et d'écriture.