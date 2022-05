Accueil Economie Entreprises & Start-up Center Parcs augmente ses tarifs mais "pour une offre différente : des vacances à impact positif" Le groupe coté Pierre&Vacances Center Parcs se réinvente. Tant son actionnariat que son offre touristique changent. Trois nouveaux Center Parcs verront le jour d'ici 2025 et 21 des 28 domaines existants seront rénovés dans un esprit premium, exclusif et spécial. ©D.R. Charlotte Mikolajczak Journaliste économique

Le groupe Pierre&Vacances Center Parcs de papa (Gérard Brémond en l'occurrence) n'est plus. La crise sanitaire est passée par là. "Sur les deux ans de crise, en cumulant les périodes de fermeture, nous n'avons pu opérer que pendant un an. Ce qui a représenté une baisse du chiffre d'affaires de 800 millions d'euros et la consommation de 600 millions de trésorerie", explique Franck Gervais, le CEO du groupe depuis janvier...