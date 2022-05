La société belge IBA vend un système de protonthérapie en Chine

La société néo-louvaniste IBA, spécialiste de la protonthérapie, a reçu une commande de CGN Medical Technologies pour un système de protonthérapie Proteus Plus qui sera installé à Yangzhou, en Chine. "Cette commande est le premier projet qui se réalisera dans le cadre du partenariat IBA-CGNNT, annoncé en août 2020. IBA a reçu un premier paiement pour cette commande qu'elle commencera à comptabiliser dans ses revenus 2022. La valeur de ce contrat pour IBA est estimée à environ 20 millions d'euros", explique la société dans un communiqué.

La commande comprend un système de protonthérapie comprenant trois salles de traitement à portiques rotatifs. Les deux sociétés assureront ensemble la fabrication, l'assemblage, la mise en service et le support de toutes les activités du système Proteus Plus en Chine. Un contrat de service pluriannuel est également inclus et sera presté conjointement par IBA et CGNNT.