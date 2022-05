Accueil Economie Entreprises & Start-up Bicloo : de la maroquinerie et des accessoires pour le cycliste à partir... de chambres à air De plus en plus de start-up et TPE font appel aux entreprises de travail adapté. La matière a dû être apprivoisée. ©Shutterstock Solange Berger Journaliste au service Economie





"La collaboration entre les entreprises de travail adapté (ETA) et les start-up ne peut être que fructueuse et est une opération win-win", note Marie Tuczynski, chargée de communication de l'Eweta, la Fédération wallonne des entreprises de travail adapté. D'ailleurs, celle-ci constate que de plus en plus de start-up...