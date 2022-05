Voici le nouveau patron de Nethys, qui prend la relève de Renaud Witmeur

Le conseil d’administration de Nethys vient de nommer Grégory Demal au poste de directeur général. Il assurera donc la succession de Renaud Witmeur, CEO par intérim.

"Cette nomination intervient à l’issue d’une procédure ouverte et objective lancée en février dernier. Grégory Demal est aujourd’hui membre du Comité de Direction de la FSMA (l'autorité de régulation des marchés financiers, NdlR)", précise le groupe, après un conseil qui s'est tenu ce mercredi matin. La désignation a été faite à l'unanimité, apprend-on également.

"Un travail remarquable"

"Les critères qui ont présidé au choix de Grégory Demal sont notamment sa capacité à développer une vision stratégique et sociétale pour Nethys, au bénéfice de ses actionnaires publics, son intérêt pour le développement de la région liégeoise et son attachement à l’intérêt général, son expérience, ainsi que ses capacités managériales et financières", précise Nethys.

"Le Conseil d’Administration remercie profondément Renaud Witmeur pour le remarquable travail accompli depuis octobre 2019", ajoute encore le groupe dans un communiqué.