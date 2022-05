Pinar Abay devient la première femme à la tête du conseil d'administration d'ING Belgique

Diego du Monceau faisait partie du conseil d'administration (CA) d'ING Belgique depuis 1993. Ayant atteint la limite d’âge du conseil dont il était président depuis 2020, il est remplacé par Pinar Abay. C'est la première fois qu'une femme prend ce poste, en 150 ans d'histoire de la banque.

En outre, Hilde Laga, actuelle présidente du CA de Gimv et membre de celui de Barco et Greenyard, intègre également le conseil. Elle devient ainsi administratrice non exécutive. Plus de la moitié des membres du CA d'ING Belgique sont désormais des femmes.

"Je suis fière de devenir la présidente du conseil d'administration d'ING Belgique, commente ​Pinar Abay. L'arrivée de Hilde Laga en particulier confirme l'engagement d'ING : avec cette nomination, 7 des 9 membres non exécutifs sont des femmes".

"J'ai l'intention de poursuivre la mise en œuvre de la nouvelle stratégie 'banking made simple' et d'apporter une valeur ajoutée à nos clients", complète ​Hilde Laga.

Historique

Pinar Abay a été nommée membre non exécutif du CA d’ING Belgique pour la première fois en juillet 2016. Depuis janvier 2020, elle est membre du Management Board Banking d’ING et Head of Market Leaders, responsable de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. Auparavant, elle était CEO d’ING en Turquie.

Avant de rejoindre ING en 2011, Pinar Abay a travaillé chez McKinsey & Company à Istanbul, San Francisco et New York, au service de clients bancaires internationaux.

A noter que deux autres nouveaux membres ont récemment rejoint le conseil d'administration d'ING Belgique. D'abord Ronald Oort, qui y siège désormais en tant que membre non exécutif. Il est directeur de la gestion du risque d’ING en Espagne et au Portugal depuis août 2018 et travaille chez ING depuis plus de 25 ans, occupant des fonctions diverses aux Pays-Bas, en Pologne, au Brésil et en Roumanie. Ensuite Peter Göbel, responsable Business Banking chez ING Belgique, est devenu membre du comité exécutif en avril 2022. Auparavant, il était responsable Business Banking Sales chez ING Belgique. Il a rejoint la banque en 2007, en tant que responsable Real Estate Finance pour les Pays-Bas et la Pologne.