Les moins de 30 ans davantage tournés vers les cafés durables que les plus âgés Alors que le changement climatique menace l'avenir du café, Faitrade en appelle aux entreprises et gouvernements. Les caféiculteurs ne perçoivent qu'entre 6 et 10 % des 200 milliards que rapporte le café dans le monde. ©D.R. Anne Masset Journaliste service Economie







Au cours des trois dernières années, 58 % des jeunes consommateurs de café (18-30 ans) en Belgique ont opté pour du café durable, car ils sont de plus en plus conscients du défi climatique et de l’importance...