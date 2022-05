UCB prend une claque en Bourse et chute de 12% après une réponse négative de la FDA américaine

UCB a reçu une réponse négative de la Food and Drug Administration (FDA), l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, quant à sa demande d'autorisation aux États-Unis du bimekizumab pour le traitement chez les adultes des formes modérées à sévères du psoriasis en plaques, une maladie inflammatoire chronique de la peau, a annoncé vendredi le groupe biopharmaceutique. Dans sa réponse, la FDA indique ne pas pouvoir approuver la demande "dans sa forme actuelle" et explique que certaines de ses "observations d'inspection pré-approbation" doivent être résolues avant de pouvoir donner son feu vert.

"Nous coopérons avec la FDA et travaillons à répondre à ces observations le plus rapidement possible" , souligne UCB dans un communiqué.

Le groupe belge ajoute que dans ce contexte, il est en train de revoir ses prévisions financières pour 2022.

Chute en Bourse

La réaction des marchés boursiers n'a pas tardé et le titre perdait 12% à l'ouverture de la Bourse de Bruxelles ce vendredi matin.

Le bimekizumab est un anticorps monoclonal qui neutralise sélectivement deux cytokines clés conduisant à des processus inflammatoires. UCB commercialise le traitement sous le nom "BIMZELX". Ce dernier était pressenti pour devenir le prochain "blockbuster" d'UCB, c'est-à-dire un médicament dont les ventes dépassent le milliard de dollars.

UCB dit vendredi vouloir apporter le bimekizumab aux patients "dans le monde". Son traitement a déjà reçu des autorisations de mise sur le marché dans l'Union européenne, l'espace économique européen et au Royaume-Uni (août 2021), au Japon (janvier 2022), au Canada (février 2022) et en Australie (mars 2022).