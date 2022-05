Tesla doit rappeler 100 000 voitures supplémentaires en Chine, son plus gros marché

Le constructeur américain de voitures électriques Tesla a dû procéder à un rappel en Chine pour la troisième fois depuis avril. Cette fois, il s'agit du rappel de plus de 100 000 voitures en raison d'un problème de charge, a annoncé lundi le régulateur chinois SAMR. L'éventuel défaut électrique pourrait entraîner un ralentissement du fonctionnement du processeur central de la voiture et un dysfonctionnement potentiel de l'écran tactile de la voiture. "Dans des cas extrêmes, le processeur central pourrait redémarrer et l'écran pourrait ne pas fonctionner, ce qui pourrait représenter un danger", a déclaré le régulateur dans un communiqué de presse.

Le rappel concerne 107 293 voitures Model 3 et Model Y construites en Chine entre 2021 et 2022. Tesla a reçu de nombreuses plaintes sur les médias sociaux en Chine l'année dernière pour des problèmes présumés de qualité et de service.

La Chine est le marché le plus important de Tesla. Le constructeur automobile du milliardaire américain Elon Musk a construit une gigafactory à Shanghai en 2019. Mais le confinement dans cette ville pour contrôler l'épidémie de coronavirus a de graves conséquences pour Tesla, qui a dû y suspendre sa production pendant trois semaines en avril.

Selon l'agence de presse étatique chinoise Xinhua, une nouvelle cargaison de 4 000 voitures Tesla construites à Shanghai est toutefois partie dimanche pour la Belgique.