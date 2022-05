Christine Mahy élue régente de la Banque nationale

Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP), a été élue régente de la Banque nationale, annonce cette dernière mardi, au lendemain de son assemblée générale ordinaire des actionnaires. Lode Ceyssens, devenu récemment président du Boerenbond, a également été élu à un tel poste. Thierry Bodson (président de la FGTB), Estelle Cantillon (Solvay Brussels School of Economics and Management) et Louise Fromont (professeur à l'ULB) ont, eux, été réélus en qualité de régents.

Le Conseil de régence de la BNB est composé de vingt personnes. Parmi elles figurent six membres du comité de direction, dont Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque nationale, et Steven Vanackere, vice-gouverneur.

Y siègent également cinq régents sur proposition du milieu socio-économique : Marc Leemans (président de la CSC), Pieter Timmermans (administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique), Danny Van Assche (administrateur délégué de l'Unizo), Thierry Bodson et Lode Ceyssens.

Enfin, on retrouve au Conseil de régence neuf régents sur proposition du ministre des Finances, dont la nouvelle venue Christine Mahy.