"Cette année encore, Brussels Airlines est en tête de liste avec 158 dossiers de plainte"

Le Service de médiation pour le consommateur a traité 14 448 dossiers l'an dernier, un recul d'environ 4 % par rapport au nombre record de 15 014 enregistré en 2020. C'est ce qu'il ressort mercredi du rapport annuel de ce service. Dans 4 100 cas, une médiation entre consommateurs et entreprises a été entamée en vue de parvenir à une solution à l'amiable. A côté de cela, 2 475 dossiers ont été déclarés irrecevables, la plupart du temps car la plainte était incomplète et il y manquait des informations essentielles.

Par ailleurs, 3 536 doléances ont été soumises au service de médiation compétent (Assurances, Energie, Banques, Télécoms, etc.). Enfin, dans les 4 377 dossiers restants, des informations ciblées ont été fournies au consommateur ou à l'entreprise.

Tout comme les autres années, la catégorie "services relatifs à l'entretien et à la réparation du logement" recense le plus de plaintes (1 086). Elle comprend les services des plombiers, des maçons, l'entretien des piscines, l'aménagement des jardins et le chauffage central. Le secteur de l'ameublement occupe la deuxième place avec 591 dossiers.

Répartis par catégorie, la plupart des doléances concernent des problèmes de livraison (1 036), le non-respect de la garantie légale (566) ou des dommages et défauts (491).

Classement par entreprise

Un classement par entreprise montre que la plupart des plaintes ont été déposées contre la compagnie aérienne Brussels Airlines (158), suivie de la chaîne d'électronique Krëfel (118).

"Il n'est pas vraiment surprenant que les grandes entreprises connues figurent dans ces statistiques. Plus une entreprise effectue de transactions, plus il est probable qu'elle ait des litiges avec les consommateurs", relativise le service de médiation. "Les deux grandes compagnies aériennes belges génèrent traditionnellement beaucoup de dossiers. Cette année encore, Brussels Airlines est en tête de liste avec 158 dossiers. Ce qui représente toutefois 89 de moins que l'année dernière."

Quant à TUI Fly, elle "a fait beaucoup mieux à cet égard en 2021, ce qui mérite d'être souligné. En 2021, nous n'avons reçu que 49 dossiers contre cette compagnie aérienne. En 2020, il y en avait encore 115."

Le Médiateur du consommateur a également reçu un nombre "frappant" de dossiers contre Meubis, un magasin de meubles, qui complète le top 3, relève-t-il. Un grand nombre de ces plaintes ont trait au défaut de livraison. Le service demande dès lors à cette entreprise d'apporter plus de clarté à ses clients concernant les délais de livraison et d'éviter de susciter de fausses attentes.