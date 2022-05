Les activités de soins aux personnes âgées d'AvH passent dans le giron de l'assureur AG

L'assureur AG fait l'acquisition des maisons de repos et autres activités de soins aux personnes âgées du holding anversois Ackermans & van Haaren (AvH), ont annoncé mercredi les parties prenantes. Ces activités sont connues sous le nom d'Anima (anciennement Anima Care). Elles englobent 24 maisons de repos (9 en Flandre, 7 à Bruxelles et 8 en Wallonie) comptant 2 244 lits, 257 appartements d'aide à la vie autonome et 70 lits pour des séjours de convalescence. D'ici la fin de l'année, cela représentera, au total, près de 3 000 (2.947) lits.

Les actions d'Anima actuellement détenues par le management (8,2 %) et Avh (91,8 %) passeront entre les mains d'AG.

Pour AvH, cette transaction représente un rendement d'environ 300 millions d'euros et une plus-value estimée à plus de 230 millions d'euros, indique-t-elle dans un communiqué de presse.

L'opération pourrait être finalisée au troisième trimestre, après approbation par les autorités belges de la concurrence. AG confiera la gestion quotidienne d'Anima à sa filiale immobilière AG Real Estate.

AvH est coté sur Euronext Bruxelles et est repris dans l'indice BEL 20. Le cours de l'entreprise était en hausse de 0,81 % vers 9H20.