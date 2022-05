Toujours plus de nouvelles entreprises en Belgique

Près de 40.000 entreprises ont été fondées entre le 1er mai 2021 et la fin avril 2022 en Belgique, soit 5% de plus qu'un an auparavant, ressort-il du troisième baromètre des entreprises de la Fédération du notariat (Fednot) publié mercredi.