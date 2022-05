Toutes les marques de voitures électriques peuvent désormais utiliser les chargeurs rapides de Tesla en Belgique

Neuf stations de recharge rapide et 141 superchargeurs individuels font partie du projet pilote en Belgique, ce qui en fait le plus grand réseau de recharge rapide du pays.

Le constructeur américain de voitures électriques Tesla permet aux propriétaires de voitures électriques d'autres marques de faire le plein dans certaines stations de superchargeurs Tesla en Belgique, annonce l'entreprise dans un communiqué de presse mercredi. Neuf stations de recharge rapide et 141 superchargeurs individuels font partie du projet pilote en Belgique, ce qui en fait le plus grand réseau de recharge rapide du pays. Les stations sont les suivantes : Anvers, Arlon, Edegem, Heusden-Zolder, Lokeren, Namur, Remouchamps, Verviers et Wavre.

Tesla ouvre également certains de ses chargeurs à toutes les marques au Royaume-Uni, en Autriche, en Espagne et en Suède. Avec l'extension du projet pilote à ces cinq pays, Tesla affirme que son réseau de superchargeurs, qui compte un peu plus de 200 stations et 2 900 points de charge, est devenu le plus grand réseau de recharge rapide accessible au public (> 150 kW) en Europe.

Les clients en Belgique peuvent opter pour une adhésion mensuelle de 12,99 euros pour accéder à des tarifs kWh plus bas. Les non-membres y ont accès à un prix plus élevé de 0,70 euro par kWh en moyenne. Les tarifs exacts varient selon le lieu et peuvent être consultés dans l'application Tesla.