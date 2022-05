Ageas augmente sa participation à 74 % dans sa co-entreprise d'assurance vie indienne

Ageas a poursuivi l'accroissement de sa participation dans sa co-entreprise d'assurance vie indienne Ageas Federal Life Insurance Company. Elle a ainsi repris les 25 % détenus par IDBI Bank, de quoi faire porter l'ensemble de sa présence à 74 %. L'autre partenaire, Federal Bank, conserve 26 %, annonce vendredi l'assureur belge dans un communiqué. Dans cette transaction, Ageas va verser 69 millions d'euros à IDBI qui "reste un partenaire de distribution". Ageas avait déjà augmenté sa participation de 26 à 49 % en décembre 2020. L'opération doit être finalisée dans le courant du second semestre.

"Cet investissement s'inscrit dans la stratégie d'Ageas, qui vise un développement dans les régions où elle est déjà présente ainsi que sur les marchés prometteurs à faible taux de pénétration de l'assurance et à fort potentiel de croissance, comme le marché indien de l'assurance vie", explique le groupe belge dans un communiqué.

Ageas, IDBI Bank et Federal Bank avaient créé IDBI Federal Life Insurance Company fin 2006. Son encaissement brut atteignait l'an dernier 247 millions d'euros. L'entreprise est devenue rentable au bout de six ans et elle l'est toujours aujourd'hui, avec un bénéfice net de 9 millions d'euros en 2021.