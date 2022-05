La start-up Wosh s'occupe de votre lessive : "Un gain d'eau et d'énergie"

Digitaliser et redorer l’image du secteur de la blanchisserie en offrant aux consommateurs une nouvelle façon de faire leurs lessives à travers une application, c’est l’objectif de la start-up bruxelloise Wosh.

"En moyenne, un ménage passe 4 heures par semaine à s'occuper de ses lessives" , explique Tom Mahaut, CEO et cofondateur de Wosh, qui est issu d'une famille de blanchisseurs active depuis 1905.

Après sa plateforme web, la start-up vient de lancer son application mobile et compte déjà 500 téléchargements en à peine quelques jours. "L'idée c'est que votre téléphone peut vous faire économiser du temps."

Créée il y a à peine deux ans par Tom Mahaut et Maxime Geurts, la start-up collecte, nettoie, repasse et livre tous les vêtements et linge du quotidien en trois jours seulement, à domicile ou dans des points de collecte situés au sein d'entreprises, d'espace de coworking et d'immeubles résidentiels. Wosh compte 45 points de collectes à Bruxelles. "L'idée de base était de se concentrer sur le B2B mais depuis quelques mois on a lancé notre service auprès des particuliers" , ajoute le CEO. "C'est ce qui nous a permis d'accélérer car il y a une vraie demande."

Grâce à l'application, l'utilisateur peut planifier la collecte et la livraison de son linge, ajouter ses préférences de finition, par exemple plié ou sur cintre. Il peut aussi payer en ligne et suivre toutes les étapes de sa commande en temps réel. "Que ce soit du linge délicat ou des chaussettes."

Wosh propose un service à la pièce ou au kilo à un prix très avantageux de 5,10 euros le kilo. "C'est quelque chose qui se fait beaucoup à l'étranger mais qui n'est pas du tout connu en Belgique" , précise Tom Mahaut. "Nous sommes les premiers dans le secteur." La formule au kilo permet de concurrencer la machine à laver classique et personnelle. Une formule d'abonnement est également à l'étude afin de convenir au mieux aux clients qui commandent le service plusieurs fois par mois. Pour le moment, 200 personnes commandent régulièrement chez Wosh.

Réduction de la consommation

Il y a aussi une dimension écologique dans le service proposé par la start-up. "Outsourcer son linge chez des professionnels permet de réduire la consommation d'eau, de savon et d'énergie" , explique le CEO. Wosh utilise des équipements professionnels qui réduisent la consommation d'eau et de produits chimiques. La start-up fait également appel à des entreprises locales. "Le linge des clients est traité dans une blanchisserie proche de chez eux afin d'éviter les kilomètres inutiles."

La start-up, dont l'équipe est composée de trois personnes, est active principalement à Bruxelles et de plus en plus dans les Brabant wallon et flamand. "L'idée à terme est d'être présent au niveau national" , explique le cofondateur. "La start-up sera présente dans trois nouvelles villes belges d'ici la fin de l'année, dont Louvain." Wosh s'intéresse également au marché luxembourgeois. Ainsi qu'à la France et aux Pays-Bas.

Les prix varient en fonction des services demandés. Le client paie un prix identique qu'il aille directement dans la blanchisserie ou passe par Wosh. "Pour les blanchisseries, on a mis en place un système de commission par commande ", ajoute Tom Mahaut.

La start-up a commencé sur fonds propres avant d’être rejointe par deux business angels qui ont investi 250 000 euros pour développer l’application. Une levée de fonds est prévue dans l’année pour continuer d’accélérer.