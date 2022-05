Le fonds américain Apollo va investir 500 millions d'euros dans une filiale d'Air France-KLM

Air France-KLM a indiqué dans un communiqué "être entré en discussions exclusives avec Apollo Global Management concernant l'injection de 500 millions d'euros de capital dans une filiale opérationnelle d'Air France, propriétaire d'un parc de moteurs de rechange d'Air France dédiés à son activité d'ingénierie et de maintenance". De même source, "le produit de la transaction permettrait à Air France-KLM et Air France de rembourser partiellement les obligations perpétuelles de l'État français" souscrites lors d'une opération de renforcement des fonds propres en avril 2021.

L'Etat français avait en effet accepté de convertir en quasi-fonds propres une aide de trois milliards d'euros consentie dès 2020 au groupe pour surmonter les premiers effets de la pandémie de Covid-19 - qui s'est traduite pour Air France-KLM par quelque 11 milliards d'euros de pertes cumulées. Cette aide, combinée à une montée de l'Etat français au capital à hauteur de 28,6 % contre 14,3 % auparavant, avait reçu le feu vert de la Commission européenne, dans le cadre des mesures exceptionnelles prises face à la pandémie.

Mais au nom d'une concurrence équitable, l'institution a contraint Air France-KLM à des concessions, dont l'abandon de créneaux aéroportuaires à Orly et l'interdiction d'effectuer des acquisitions stratégiques au-delà de 10 % du capital des entreprises concernées tant que les aides d'Etat n'auront pas été remboursées à au moins 75 %. Air France-KLM risque donc de rater des opportunités alors que la crise a affaibli de nombreuses compagnies et relancé un cycle de consolidation du secteur.

L'entrée d'Apollo au capital de la filiale d'Air France "faciliterait également le financement de l'acquisition future de moteurs de rechange nécessaires au renouvellement en cours de la flotte d'avions d'Air France", a fait valoir le groupe. En revanche, elle "n'entraînera aucun changement sur le plan opérationnel et social. Par conséquent, il n'y aura pas de changement dans la manière d'utiliser les moteurs de rechange, ni d'impact sur les contrats d'employés d'Air France ou d'Air France-KLM", a assuré l'entreprise.

Espoir d'un "bel été"

L'annonce de vendredi intervient deux jours après la révélation de l'entrée de l'armateur et logisticien français CMA CGM au capital du groupe aérien, à hauteur de 9 %, assortie d'une coopération dans le rentable secteur du fret. Les dirigeants de cette société basée à Marseille, prospère grâce à l'envolée des prix du transport de marchandises depuis le début de la pandémie, ont ainsi témoigné de "leur confiance dans le succès futur de notre groupe", s'était alors réjoui le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith.

Après plus de deux ans de vaches maigres, entre pertes abyssales et plan d'économies drastiques, Air France-KLM espère désormais un "bel été" grâce à la remontée en flèche des réservations à la faveur de la levée de restrictions de déplacement à l'international. Mais la compagnie aérienne traîne une importante dette (7,7 milliards d'euros fin mars), et aura encore besoin d'argent frais.

Air France-KLM, qui organise mardi prochain son assemblée générale des actionnaires, a indiqué en février être prête à lancer une deuxième recapitalisation, pouvant atteindre, comme celle d'avril 2021, jusqu'à 4 milliards d'euros.